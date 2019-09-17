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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:31

"lar da olacak, savaşlar da olacak" diyen 'li vekil kıvırdı: Sözlerim çarpıtıldı

Milletvekili , geçtiğimiz günlerde söylediği "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, lar da olacak, savaşlar da olacak." sözlerinin ardından yaptığı açıklamada 'sözlerim çarpıtıldı' diyerek kıvırdı.

Geçtiğimiz gün Milletvekili , "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı. Güven'in bu sözleri tepki çekerken; hakkında da soruşturma başlatıldı.

HDP VEKİL KIVIRDI
HDP'li vekil, gelen tepkiler ve açılan soruşturma üzerine partisinin sitesinden bir açıklama yaparak söylediklerini kıvırdı. Yapılan açıklamada "Konuşması bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak müvekkilimiz Leyla Güven bir lince maruz bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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