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  • 01.10.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 16:09

İmamoğlu'nun iddialarını çürüttü! O vakfa yardım yapılmamış!

Yerel seçimlerde propagandasını vakıflara yardım iddiası üzerine kuran 'li Başkanı 'nun bu iddiasını İBB belgeleri çürüttü. Türkiye Gazetesi yazarı ’na herhangi bir ödeme yapılmadığına dair belgeyi sosyal medyadan paylaştı.

İmamoğlu'nun iddialarını İBB çürüttü! O vakfa yardım yapılmamış!

, belediyenin bazı vakıflara para aktardığını iddia etmişti. Türkiye Gazetesi yazarı , 'na herhangi bir ödeme yapılmadığına dair belgeyi twitter hesabından paylaştı.

Fuat Uğur, 'Selçuk Bayraktar da "İftira, bize geçen tek kuruş yok" dedi ve 'ye dava açtı. Mahkeme İBB'den bu iddianın belgesini istedi. O belge ekte. Yalancı utandı mı?' ifadelerini kullandı.

Öğretim görevlisi Barış Ertem'de konuya dair twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 'Belediyeler vakıflara nakit para yardımı yapamaz, yasak dedik. İBB'den vakıflara nakit para yardımı yok dedik. İmamoğlu ısrarla "var" dedi. Konu mahkemeye gitti. Mahkeme belge isteyince İBB "para verilmemiş, yalan söylemişiz" yazıp mührü basmak zorunda kaldı. Sırada daha çok vakıf var' ifadelerini kullandı.

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