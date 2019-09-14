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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 16:34

Son dakika: Bahçeli'den "Çatışma ve savaş olacak" diyen 'li vekil 'e çok sert tepki!

'da halka hitap Lideri , "Çatışma ve savaş olacak" diyerek terör örgütü ’yı ve dağa katılımları destekleyen Milletvekili 'e çok sert çıktı. Bahçeli, "Rezaletin daniskasıdır. 'ya göre suçtur. Hukuk ve demokrasi dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır." dedi.

Lideri , 'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çatışma ve savaş olacak" diyen Milletvekili 'e çok sert çıktı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

REZALETİN DANİSKASIDIR
Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir. HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri rezaletin daniskasıdır. 'ya aykırıdır. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır.

BOLTON ZİHNİYETİ TASFİYE EDİLMİŞTİR

Fırat nehri boyunca gereği yapılmalıdır. ABD 'nın derdine düşerse Fırat'ın doğusuna milletin iradesi, mührünü vurmalıdır. 'teki yanlışın tekrarı doğru değildir. Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.

HDP'Lİ VEKİL GÜVEN NE DEMİŞTİ?
Diyarbakır'da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek, kayyum atamaları hakkında küstah açıklamalarda bulundu ve terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" dedi.

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