MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çatışma ve savaş olacak" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven'e çok sert çıktı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

REZALETİN DANİSKASIDIR

Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir. HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri rezaletin daniskasıdır. Anayasa'ya aykırıdır. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır.

BOLTON ZİHNİYETİ TASFİYE EDİLMİŞTİR



Fırat nehri boyunca gereği yapılmalıdır. ABD PKK'nın derdine düşerse Fırat'ın doğusuna milletin iradesi, mührünü vurmalıdır. Münbiç'teki yanlışın tekrarı doğru değildir. Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.

HDP'Lİ VEKİL GÜVEN NE DEMİŞTİ?

Diyarbakır'da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek, kayyum atamaları hakkında küstah açıklamalarda bulundu ve terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" dedi.