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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 15:50

'lü 'ın davasında flaş gelişme!

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de öldürülen 'lü 'ın öldürülmesi hakkında savcılık 2 şüpheli için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

İTÜ'lü Halit Ayar'ın davasında flaş gelişme!

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi () mezunu 23 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Halit 'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

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