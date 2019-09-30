Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.09.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 16:00

görevlisinden örnek davranış! sırasında yolcuyu böyle korudu

'da yaşanan sırasında Türk Hava Yolları () görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen yu yanına alarak bankonun altına girdi. Güvenlik kamera görüntülerini Twitter hesabında yayınlayan THY Genel Müdürü , yolcuyu koruma altına alan THY görevlisini tebrik etti. Ekşi, "Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık." dedi.

görevlisi, sırasında yolcuyu böyle koruduGeçtiğimiz günlerde Marmara denizinde yaşanan deprem, Havalimanı'nda da hissedildi. Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen bir , THY görevlisi tarafından adeta koruma altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayınca kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına giren THY görevlisi, büyük takdir topladı.

THY TEBRİK ETTİ
THY Genel Müdürü güvenlik kamera görüntülerine Twitter hesabından paylaşarak THY yolcu hizmetleri görevlisini tebrik etti. Ekşi, "Yolcumuz her zaman bize emanet. Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTHY görevlisinden örnek davranış! Deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri