İTÜ'lü Halit Ayar, katledildi. 2 caninin 15 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlendi. Hatta birinin "İyi hal" nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
Acılı baba Mehmet Ayar, isyan etti: Çarşı iznine çıkar gibi cezaevinden nasıl çıkarlar? En ağır cezayı almalarını istiyorum.
ŞU HALE BAK!
Halit Ayar, daha 23'ündeydi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bu yıl bitirmişti. Yüksek lisans için Almanya'ya gidecekti. Halit, arkadaşları Sinan ve Tolga ile birlikte 7 Eylül gecesi Beyoğlu'na gitti. Gençler, Emrah Yaşar (27) ve Erhan Kurdal (27) adlı 2 kişiyle karşı karşıya geldi. Gençlerden para isteyen ve olumsuz yanıt alan Yaşar ve Kurdal, Halit'i bıçaklayarak katletti. Önceki gün yakalanan katiller, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Yaşar'ın hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, tehdit ve gasp suçlarından 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Hatta gasp suçundan hükümlü olduğu Kırklareli Cezaevi'nden 'iyi hal' nedeniyle 2 Eylül'de 1 hafta izinli çıktığı belirlendi. Kurdal'ın da 10 suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Kurdal'ın 9 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. Zanlıların kabarık suç sicillerine rağmen serbestçe dolaşmaları, büyük tepki çekti. Hukukçular, "Cinayete giden yolda ihmal mi var?" sorusuna yanıt verdi.
ÇARŞI IZNINE ÇIKAR GİBİ CEZAEVİNDEN NASIL ÇIKARLAR?
HALİT'IN ölümüyle yıkılan baba Mehmet Ayar, katillerin cezaevinden izinli çıkmasına tepki gösterdi: "Zanlıların izinle cezaevinden dışarı çıktığını duyduk. Çarşı iznine çıkar gibi cezaevinden nasıl çıkarlar? Yetkililer buna bir çözüm bulacaktır. Davanın takipçisi olacağız. Başka canlar yanmasın."
KANUNLAR DEĞİL UYGULAMA SORUNLU
CEZA HUKUKÇUSU DOÇ. DR. YILMAZ YAZICIOĞLU: Türkiye'nin kanunlar bakımında eksiği yok. Suç işleme potansiyeli olan kişilere karşı tedbirler almak ile ilgili çeşitli hükümler var. Ancak bunları denetleme noktasında uygulama ve alt yapı sorunu var.
YAŞAR ÜNIVERSİTESi CEZA HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ TİMUR DEMİRBAŞ: Bunların kontrollerinin yapılması lazım.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun 93. ve devamındaki maddelerde, hükümlülerin hangi hallerde izinli sayılacağı düzenlenmiştir. Bu izinler, mazeret izni, özel izin ve iş arama iznidir. Bu madde ile hükümlülerin dış dünya ile bağlarının kopmaması ve hükümlünün cezasının infazı bittiğinde toplum adaptasyonunun kolaylaştırılması hedeflenmiştir.
VAHŞET KAMERADA
Halit Ayar'ın öldürülme anı, kameralar tarafından görüntülendi. Kayıtlara göre, katiller, Halit ve arkadaşlarının yanına yaklaşıyor. Beyaz şortlu Emrah Yaşar bıçakla, Kurtal ise kırık şişeyle saldırıyor. Ayar'ın bir arkadaşı kaçıyor. Ayar ise bıçaklanarak yere düşüyor.
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