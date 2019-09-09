Halit Ayar cinayetinde şok detaylar! Kanlı elbiseleri değiştirip oraya kaçmış

Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gece 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte caddede ilerledikleri sırada 27 yaşındaki Emra Yaşar ve aynı yaştaki Erhan Kurdal tarafından 'Bize para verin ya da bira ısmarlayın' diyerek yolları kesildi. Halit Ayar ve arkadaşları şüphelilere para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar kavga etmeye başladı. Halit Ayar göğüs, kalp ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, Mustafa Sinan N. sol kol, sol bacak ve karnından yaralandı.