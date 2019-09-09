Halit Ayar cinayetinde şok detaylar! Kanlı elbiseleri değiştirip oraya kaçmış
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklayarak öldüren 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Emra Yaşar'ın Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip ablasının Zeytinburnu'nda bulunan evine gittiğini tespit etti. Ekipler Yaşar'ı ablasının evinde, Erhan Kurdal'ı ise Kocamustafapaşa'da bulunan ailesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gece 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte caddede ilerledikleri sırada 27 yaşındaki Emra Yaşar ve aynı yaştaki Erhan Kurdal tarafından 'Bize para verin ya da bira ısmarlayın' diyerek yolları kesildi. Halit Ayar ve arkadaşları şüphelilere para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar kavga etmeye başladı. Halit Ayar göğüs, kalp ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, Mustafa Sinan N. sol kol, sol bacak ve karnından yaralandı.
KAÇIŞ GÜZERGAHI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çocukluk arkadaşı olan şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip oluşturdu. Polis ekipleri olay günü yaşanan ve şüphelilerin kaçış güzergahlarının da olduğu 9 saatlik güvenlik kamera görüntüsü elde ederek çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin adreslerini belirledi.
AİLESİNİN EVİNDE KANLI ELBİSELERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ…
Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Emra Yaşar'ın Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip ablasının Zeytinburnu'nda bulunan evine gittiğini tespit etti. Ekipler Yaşar'ı ablasının evinde, Erhan Kurdal'ı ise Kocamustafapaşa'da bulunan ailesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.