Ekimde yoğun diploması trafiği! Başkan Erdoğan'ın gündemi

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayında mesaisinin önemli bir bölümünü dış politikaya ayıracak. Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü, 21-23 Ekim'de Japonya'yı ziyaret edecek. Erdoğan'ın bu ziyaretin ardından da Pakistan'a gitmesi bekleniyor.



TEMEL ATACAK

Erdoğan'ın ekim ayındaki ilk durağı Sırbistan olacak. Başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu'nda her iki ülkenin işadamlarına hitap ederek yatırım çağrısı yapacak. Sırbistan'da yaşayan soydaşlarla da bir araya gelmesi planlanan Erdoğan, bir Türk firması tarafından yapılacak Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nun temel atma törenine de katılacak.

BAKÜ'DE TÜRK KONSEYİ ZİRVESİ

Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7. Zirvesi'ne iştirak edecek. 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk dünyasının çatı kuruluşu niteliğindeki Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. Temaslarda karşılıklı ticari, ekonomik, kültürel ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.



PAKİSTAN'I ZİYARET EDECEK

Erdoğan'ın Japonya'nın hemen ardından da Pakistan'a bir ziyaret yapması bekleniyor. BM Genel Kurulu kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşen Erdoğan, ayrıca Han ile birlikte iki yan etkinliğe de katılmıştı. Erdoğan, bu etkinliklerde Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununa dikkat çekmişti.



TAÇ GİYME TÖRENİNE KATILACAK

Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde ise Japonya'ya gidecek. Erdoğan, başkent Tokyo'da yapılacak olan Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'deki taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil edecek. Erdoğan, bu yılki G-20 Zirvesi dolayısıyla gittiği Japonya'da İmparator Naruhito ile de bir araya gelmişti. Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle Türk ve Japon iş dünyasıyla da buluşması planlanıyor.