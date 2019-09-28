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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 07:45

'den İstanbul i ile ilgili önemli açıklama

Merkez üssü İstanbul Silivri olan 5,8 şiddetindeki in ardından deprem uzmanları son dakika açıklamaları yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sonra bir açıklama da 'den geldi. İşte ile ilgili korkutan açıklama...

ODTÜ'den İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ), 2 gün önce meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, 26 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan teknik verilerin değerlendirilmeye devam edildiği ifade edildi.

Kamuoyuyla bir an önce paylaşmak üzere ilk görüşlerin sunulması için bir açıklama hazırlandığına işaret edilen açıklamada, 26 Eylül'deki depremin orta büyüklükte olduğu hatırlatıldı.

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