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  • 27.09.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 11:26

Başkan Erdoğan'dan sunucusuna tarihi ayar: "Gazeteci gibi konuşun!"

'de yayın yapan kanalında 'ın programına konuk olan Başkan , gazetecinin kendisine yönelttiği bir soruya verdiği cevapla gündeme oturdu. Erdoğan, Baier'ın en fazla nin 'de olduğunu söylemesi üzerine "Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz.Gazeteci gibi konuşun" dedi.

Başkan Erdoğan'dan FOX News sunucusuna tarihi ayar: Gazeteci gibi konuşun!

Başkan , yayın organı 'te gazeteci 'ın sorularını yanıtladı.

'ye ilişkin sorulara cevap veren Başkan Erdoğan, Baier'ın lerin sayısının en fazla olduğu ülke olarak Türkiye'yi göstermesi sert cevap verdi.

"GAZETECİ GİBİ KONUŞUN"
"Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil." diye sözlerine başlayan Başkan, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD'de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

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