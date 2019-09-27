Başkan Erdoğan'dan FOX News sunucusuna tarihi ayar: Gazeteci gibi konuşun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD yayın organı FOX News'te gazeteci Bret Baier'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye ilişkin sorulara cevap veren Başkan Erdoğan, Baier'ın tutuklu gazetecilerin sayısının en fazla olduğu ülke olarak Türkiye'yi göstermesi sert cevap verdi.

"GAZETECİ GİBİ KONUŞUN"

"Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil." diye sözlerine başlayan Başkan, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEAŞ mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD'de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.