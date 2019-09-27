Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.09.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 12:43

'nin detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan 'de gündeme taşımıştı!

Başkan 'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine anlattığı planının detayları ortaya çıktı. 'nin kuzeyinde kurulması amaçlanan güvenli bölgeye 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. Bölgede, 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda "Tüm ülkeleri Suriye ile ilgili çabalarımızı desteklemeye çağırıyorum" diyerek çağrı yapmıştı.

Erdoğan, "Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır." demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGüvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı! Başkan Erdoğan BM'de gündeme taşımıştı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri