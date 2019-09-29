Son depremler listesi: İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Vatandaşlar her artçı depremde merkez üssünü ve şiddetini oldukça merak ediyor. Deprem kuşağında olan ülkemiz her daim depreme hazırlıklı olmak zorundadır. Bu anlamda İstanbul'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Sabah 09.11'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremde İstanbullular büyük korku yaşadı. Marmara Denizi'nin doğusunda yaşanan deprem, yerin 8,1 kilometre altında meydana geldi. Güncel olarak yayınlanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul'daki 5.8'lik şiddetli depremin ardından korku dolu anlar yaşanmıştı. Vatandaşlar internetten '' En son deprem nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı.

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