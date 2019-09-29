Dünyanın "Deprem Kahini" olarak tanıdığı Frank Hoogerbeets'in tahminleri doğru çıktı. Takipçileri, sosyal medyada soru yağdırdı. Hollandalı Türkçe cevapladı: 'Depremin yeri ve zamanını tahmin edemeyiz. Gezegenlerin geometrisine odaklanıyoruz. Eğer deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz.







ODTÜ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA: 7'DEN BÜYÜK OLACAK

İstanbul, beşik gibi sallandı. 5.8'lik sarsıntının ardından 314 artçı şok daha yaşandı. Olması beklenen büyük Marmara depremi için alarm zilleri çaldı. Kandilli'nin ardından ODTÜ de korkutan uyarıyı yaptı: Kuzey Anadolu Fay Zonu, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip...



İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik deprem, vatandaşları panikletti. Deprem sonrası artçı sarsıntıların sayısı 314'e yükseldi. 5.8'lik sarsıntının, olması beklenen büyük Marmara depreminin habercisi olduğu bildirildi. Kandilli'den gelen "Beklenen sona yaklaşıyoruz" açıklaması ise tüyler ürpertti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) de benzer bir açıklama geldi. İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden yapılan ortak açıklamada, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun (KAFZ) Kumburgaz bölümünün batı ucunda meydana geldiğine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: "Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fayın, 7'den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Yaşanan son deprem, daha büyük bir afete hazırlıklı olmamız için önemli bir uyarıcı olmuştur."







20 BİNA AĞIR HASARLI

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 20 binanın ağır, 58 binanın ise az hasarlı olduğu açıklandı. Hasarlı binalar boşaltıldı. Avcılar'da yapılan incelemelerde bir bina için tahliye kararı çıkarıldı. 3 bloktan oluşan, zeminde işyerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve işyerlerini tahliye etmeleri için akşama kadar süre tanındı.







ÇADIR KENT!

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan panik geçmedi. Sarsıntının ardından binalara giremeyen bazı vatandaş, geceleri parklara kurdukları çadırlarda geçirmeyi tercih etti.







DEPREMDE KALBİNE YENİLEN ÖĞRETMENE VEDA

İstanbul depremi, Kocaeli Gebze'de de hissedildi. Depremin ardından öğrencilerini okuldan tahliye ederken kalp krizi geçiren tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz'ın (48), hayatını kaybetti.







Eryılmaz, Kırıkkale'de toprağa verildi.