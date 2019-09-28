Bugünkü
Takvim

'da yaşanan 5.8'lik in ardından iletişim depremi!

in ardından herkes telefona sarıldı, operatörleri sınıfta kaldı. Ulaştırma Bakanlığı’nın operatörlerle yaptığı zirvenin ardından afet senaryo parametreleri devreye alındı. Gecikmeli de olsa telefonlar kullanıma açıldı.

İletişim depremi
İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında milyonlarca insan yakınlarından haber almak için telefonlara sarıldı. Yoğun aramalar nedeniyle GSM şebekelerinin trafik yönetiminde sorunlar yaşandı. Vatandaş sevdiklerine ulaşamadı. Sorun bir nebze internet üzerinden yapılabilen aramalar ile giderilebildi. Depremin hemen ardından Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri başkanlığında oluşturulan kriz masası ile operatörlerle video konferans yoluyla görüşme yapılarak operatörlerin afet senaryo parametreleri devreye alındı. Bunun ardından Vodafone ve Turkcell'de şebekede oluşan trafik sıkışıklığı birkaç saat içinde giderildi. Türk Telekom'da biraz daha uzun süren sorunun 3'üncü parti bir yazılımdan kaynaklandığı tespit edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından iletişim depremi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri