İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında milyonlarca insan yakınlarından haber almak için telefonlara sarıldı. Yoğun aramalar nedeniyle GSM şebekelerinin trafik yönetiminde sorunlar yaşandı. Vatandaş sevdiklerine ulaşamadı. Sorun bir nebze internet üzerinden yapılabilen aramalar ile giderilebildi. Depremin hemen ardından Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri başkanlığında oluşturulan kriz masası ile operatörlerle video konferans yoluyla görüşme yapılarak operatörlerin afet senaryo parametreleri devreye alındı. Bunun ardından Vodafone ve Turkcell'de şebekede oluşan trafik sıkışıklığı birkaç saat içinde giderildi. Türk Telekom'da biraz daha uzun süren sorunun 3'üncü parti bir yazılımdan kaynaklandığı tespit edildi.
- Güncel
- 28.09.2019
- Gazete
İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından iletişim depremi!
Depremin ardından herkes telefona sarıldı, GSM operatörleri sınıfta kaldı. Ulaştırma Bakanlığı’nın operatörlerle yaptığı zirvenin ardından afet senaryo parametreleri devreye alındı. Gecikmeli de olsa telefonlar kullanıma açıldı.
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