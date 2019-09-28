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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 09:32

'da gece boyunca 29 artçı yaşandı

5.8 şiddetindeki in ardından artçı depremler sürüyor. , gece yarısından itibaren en büyüğü 2,7 olan 29 artçı depremle daha sarsıldı. Vatandaşlar dün geceyi de sokaklarda geçirdi.

İstanbullu uykudayken kent 29 kez sallandı

'da önceki gün meydana gelen 5.8 in ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; önceki gün yaşanan büyük depremin ardından bu gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 57'ye kadar İstanbul'da 29 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 2,7 olarak kaydedildi.



BİR SÜRE DAHA YAŞANACAK
Uzmanlar bir süre daha bu artçı sarsıntıların olacağını söylerken evi sağlam olanların evlerinde kalabileceği konusunda açıklamalar yapıyor.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, , 'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

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