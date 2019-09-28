Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

İSTANBUL'DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da son deprem 28 Eylül 2019 yani bugün saat 08.57'de Silivri açıklarında 2.4 büyüklüğünde ve saat 12.21'de Eyüp Odayeri'de 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.