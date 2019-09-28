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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 14:18

Son dakika: yine sallandı! Silivri açıklarında 3,8'lik

Son dakika haberine göre 'da saat 14.03'te 3.8 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. İstanbul'da hafta içinde 4.9 ve 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremler büyük panik yarattı. Depremlerin ardından en büyüğü 4.2 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. İşte 'de meydana gelen son depremler...

İstanbul'da bir deprem daha!

'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

İSTANBUL'DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?
verilerine göre, 'da son deprem 2019 yani bugün saat 08.57'de Silivri açıklarında 2.4 büyüklüğünde ve saat 12.21'de Eyüp Odayeri'de 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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