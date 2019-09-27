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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 09:58

'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon

Son dakika haberine göre 'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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