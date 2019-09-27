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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 16:58

Son dakika haberi: Bir de 'nde!

Son dakika haberine göre; 'nin sitesinden geçtiği verilere göre 'nde 3.9 büyüklüğünde bir oldu.

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Ege Denizi'nde, Saros Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Dairesi'nin tespitlerine göre, saat 16,35'te merkez üssü Saros Körfezi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7.12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

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