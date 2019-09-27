Ege Denizi'nde, Saros Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin tespitlerine göre, saat 16,35'te merkez üssü Saros Körfezi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7.12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER