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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 13:51

Son dakika: MSB duyurdu! F-16'lar !

"âtı kapsamında ait iki F-16 ile , Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." açıklamasında bulundu.

, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, uçuş icra ettiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.

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