Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevlerinin yapıldığını bildirdiği açıklamasında, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.