Milli Savunma Bakanlığı, Türk jetlerinin iki saat boyunca Suriye hava sahasında uçtuğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
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