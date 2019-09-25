Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.09.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 12:47

Son dakika: Türk jetlerinden 'ın doğusunda yeni uçuş

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında hava sahasında, ’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

Türk jetlerinden Fırat'ın doğusunda yeni uçuş

, Türk jetlerinin iki saat boyunca hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Türk jetlerinden Fırat'ın doğusunda yeni uçuş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri