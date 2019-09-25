Milli Savunma Bakanlığı, Türk jetlerinin iki saat boyunca Suriye hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.