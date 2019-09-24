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  • 24.09.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 16:46

Son dakika! Türk F-16'lar hava sahasında 2. kez uçtu

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

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