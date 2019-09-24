Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların Suriye hava sahasında 2. kez uçtuğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadelerine yer verildi.
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