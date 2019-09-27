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  • 27.09.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 13:38

Okulda korkunç olay! Sınıf arkadaşını layarak öldürdü!

'de 13 yaşındaki bir öğrenci, iki sınıf arkadaşının saldırısına uğradı. Kafasına üst üste darbesi alan adlı çocuk, bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Okulda korkunç olay! Sınıf arkadaşını yumruklayarak öldürdü!

Olay, Kaliforniya eyaletine bağlı şehrinin Landmark Ortaokulu'nda meydana geldi.

Diğer öğrenciler tarafından kameraya alınan kavgada, kafasına iki yiyen çocuk düşerek başını duvara vurdu.

Görüntüde saldırgan çocuğun, yere düşen 'ya bir yumruk daha attığı görüldü. Okul görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun bir hafta sonra beyin ölümünün gerçekleştiği yerel polis tarafından açıklandı.

Ailesi tarafından organları bağışlanan 13 yaşındaki Diego'nun arkadaşları, okulun bu tür kavgalara sahne olduğunu ve yetkililerin yeterli tedbirleri almadığını söyledi.

Moreno Valley Şerifi tarafından yapılan açıklamada 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ve iki saldırgan öğrencinin olay günü gözaltına alındığı ve o günden beri gözaltında olduğu belirtildi.

Polis, saldırganların 18 yaşından küçük olması sebebiyle isim ve detay açıklamayacakları bilgisini paylaştı.

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