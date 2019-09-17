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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 15:52

Erdoğan 'kapıları açarız' dedi! Bulgaristan'ı telaş aldı! "Sınıra 11 bin asker göndereceğiz"

Başkan Recep Tayiip Erdoğan'ın İl Başkanları toplantısında “lara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan'ı harekete geçirdi. , olası sığınmacı akınına karşı sınırına yaklaşık 11 bin ordu mensubunun gönderilebileceğini söyledi.

Erdoğan 'kapıları açarız' dedi! Bulgaristan'ı telaş aldı!

Başkan 'ın "lara kapıları açabiliriz" açıklaması, Bulgaristan'da endişeye neden oldu.

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusunda son yıllarda eğitimden geçen orduya ait birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11 bin ordu mensubunun sınıra gönderilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Batı'yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SINIR KAPILARINI AÇARIZ UYARISINDA BULUNMUŞTU
Başkan Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilerin yükünü sadece Türkiye'nin çekemeyeceğini belirterek, "Misafir ettiklerimiz için başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadan gerekli desteği alamadık. Destek verdiniz verdiniz, aksi halde bu yolculuk bizi farklı yerlere götürebilir. Farklı yer nedir? Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız" ifadelerini kullanmıştı.

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