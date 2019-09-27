Diyarbakır'da çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki evlat nöbetinin 25. gününe girdi.

Çocuklarından haber alamayan acılı aileler, HDP'nin PKK'nın iş birlikçisi olduğunu söylerken, HDP'lilerin il binasından acılı ailelere karşı sözlü tacizlerine bir yenisi daha eklendi.

İl binasının camına çıkıp sözlü tacize evlat nöbetinde 25. güne giren acılı ailelerin tepkisi sert oldu.

Polis müdahalesi ile sakinleştirilen aileler, "Bizi kandırmasınlar biz yalanla dolanla buradan kalkmayız. Çocuklarımızı bunlar götürdü. Çıkıp da bir şey demiyorlar. Çocuklarımız tehdit altında. Çocukları orada kandırıyorlar, bizi burada tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ACILI AİLELERİN SAYISI 47 OLDU

Öte yandan acılı ailelere bir anne daha katıldı. İstanbul'dan gelen anne İmmihan Nilifırka, dağa kaçırılan oğlu Mehmet için nöbete başladı.

İmmihan annenin evlat nöbetine katılımıyla birlikte çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin sayısı 47'ye yükseldi.

DAHA ÖNCE DE 'KOLAY GELSİN' DİYEREK DALGA GEÇMİŞLERDİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in PKK'lılar tarafından kandırılarak kaçırılan çocukların HDP il binası önünde bekleyen acılı annelere "Kolay gelsin" diyerek binaya girmesi anneleri çileden çıkartmıştı. Çocuklarına hasret olan anneler, "Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de dalga geçiyorlar" diye isyan etmişti.