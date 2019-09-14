İdlib'de rejim gözlem noktalarına saldırışa gereğini yaparız. Sivillere saldırıları, ülkemize yönelik yeni bir mülteci akınını, siyasi çözüm sürecinin iflası olarak görüyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a özel mülakat verdi. Gazetecilerin iç-dış siyaset, Suriye konularındaki tüm sorularını net bir şekilde cevapladı:
Rusya ve İran'la pazartesi günü yapacağımız zirvede amaç, ateşkesi sağlamak, göçü sona erdirmek ve terör örgütlerini kontrol altına almaktır.
Koalisyon içindeki ülkeler güvenli bölge noktasında işi biraz frene basmak suretiyle ağırlaştırıyorlar. Oyalama siyaseti var. Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız.
Sınırımızdaki terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu konuda adım atmaya devam edeceğiz.
20 mil talebi, bizden değil, Trump'tan geldi. Ne yazık ki Trump'ın
altındaki ekipler, buna uymadı. Obama söz verdi, Münbiç'ten çıkmadı. Trump da "Çıkacağız" dedi. Ama çıkmadılar..
Patriot alma konusunu Trump'la telefonda konuştuk. Ortak üretim, kredi vesaire gibi olduğu anda biz Patriot'u alabiliriz.
Nasıl Patriot'larda önümüz tıkanınca biz S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız. Rusya SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif etti.
KABİNE MESAJI
Erdoğan, kabinede değişiklik konusundaki soruyu "Aksama olur, gerek duyulursa yaparız. Sipariş üzerine hareket etmeyiz" diye cevapladı.
DEVLET YANINIZDA
Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki annelere seslendi. "Devlet yanınızda" dedi. Şunları söyledi:
Belki binler oraya akacak. Tabii bir korku da var. Ama biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Kürtler'in savunucusu havasına girenler Kürt kardeşlerimi cefaya sokuyor. Kendi evlatları ise en lüks yerlerde yaşıyor.
VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Ankara, İzmir, İstanbul, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde aşure dağıtıldı. Beştepe Millet Camisi'nde edilen duanın ardından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından aşure dağıtımı yapıldı. 5 bin kişi için hazırlanan aşure bir saatte tükendi.
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