Kritik FETÖ davasında gerekçeli karar belli oldu!

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.
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