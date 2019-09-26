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  • 26.09.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 17:01

Kritik davasında belli oldu!

'nün hain darbe girişimine ilişkin devam eden davada sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının ı açıklandı.

Kritik FETÖ davasında gerekçeli karar belli oldu!

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının ında 'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.

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