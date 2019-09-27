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  • 27.09.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 10:03

Artçı nedir? ? Büyük depremi tarihi son dakika açıklandı mı?

'da yaşanan büyük sonrasında vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda artçı deprem ve öncü deprem kavramları konuşulmaya başladı. Peki ? ? Artçı deprem, lerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. Deprem uzmanları ise büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalar yaptılar. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan önemli açıklama geldi. "Deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladık. 5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur dedi.

Artçı deprem nedir? Öncü deprem nedir?

İstanbul'da dün öğle saatlerinde 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem panik yarattı. Deprem sonrası artçı ve öncü depremin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Artçı ve öncü deprem nedir? Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir.

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