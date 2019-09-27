AF - Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Binlerce mahkum ve onların aileleri af yasasının bir an önce çıkmasını bekliyor. Af yasası ile ilgili oldukça geniş bir haber takvim.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık. AK Parti, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından da TBMM'ye sunacak. Vatandaşlar İkinci Yargı Paketi'nde af yasası olacak mı? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Başkan Erdoğan'ın onay vermesi halinde paketin, Cuma günü ya da en geç 30 Eylül Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. İfade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 27 Eylül af ile ilgili son durum...

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