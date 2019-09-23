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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 19:28

? 2019'da ?

Meclis'e gelmesi beklenen yasalar arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu bulunuyor. Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge hakkında detayları yakından takip eden vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? 2019'da ? İşte merak edilen detaylar...

Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Temmuz tarihinden itibaren tatile girmişti. Meclis'in gündemine gelecek konular arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu yer alıyordu. Bu kapsamda özellikle şu sıralar vatandaşlar Meclis ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 2019'da TBMM gündeminde hangi konular yer alacak? İşte merak edilen detaylar...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM 18 Temmuz 2019 tarihinde 105'inci birleşiminde verilen karara göre 1 Ekim Salı günü açılacak.

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