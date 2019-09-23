Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Temmuz tarihinden itibaren tatile girmişti. Meclis'in gündemine gelecek konular arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu yer alıyordu. Bu kapsamda özellikle şu sıralar vatandaşlar Meclis ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 2019'da TBMM gündeminde hangi konular yer alacak? İşte merak edilen detaylar...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM 18 Temmuz 2019 tarihinde 105'inci birleşiminde verilen karara göre 1 Ekim Salı günü açılacak.