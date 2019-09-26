Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 15:32

: Sağlık Bakanı 'dan açıklaması

haberine göre İstanbul'da yaşanan sonrası Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan deprem açıklaması

İstanbul'da gerçekleşen sonrasında açıklamalar peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı , depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda önemli açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri