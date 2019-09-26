İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında açıklamalar peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda önemli açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" şeklinde konuştu.

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