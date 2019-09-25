İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "21 Eylül cumartesi günü itibariyle Siirt ve Şırnak hattında Kıran -3 operasyonu başlatıldı." denildi.

43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Ayrıntılar gelecek...