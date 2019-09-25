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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 09:40

Son dakika: başlatıldı! 2'si gri listede 16 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan 'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kıran-3 Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "21 Eylül cumartesi günü itibariyle Siirt ve Şırnak hattında Kıran -3 operasyonu başlatıldı." denildi.

43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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