Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 20:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ine ilişkin kriz merkezinden açıklama

'nde ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Oktay, "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

'nde ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;

Deprem anından itibaren tüm birimlerimiz teyakkuza geçti. halkımıza ve Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum.Ciddi bir hasar ve can kaybımımın olmaması, fazla sayıda yaralımımızın olmaması nedeniyle rahatız. Bunu da fırsata dönüştürelim istedik. Bir taraftan depremi yönetirken, bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı gözden geçirme fırsatı vermiştir.Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Bir afet olduğunda anında bu devreredir bu. Anında görevlendirilen tüm birimlerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren harekete geçer.

ÇATLAKLARLA İLGİLİ 172 İHBAR ALDIK
Vatandaşlarımımızın da biraz daha kendilerini güvende hissetmemeleri için, bu güven kamu hazırlığıdır, bireysel bazda da kendilerine düşen hazırlığı yapmaları konusunda çağrımız olacak.Haberleşme hizmet grubumuz, arama kurtarma, ulaştırma, beslenme, barınma, altyapı hizmetlerimiz, güvenlik ve trafik hizmet grubumuz, tahliye, enerji, sağlık, enkaz kaldırma gibi birçok alanda mevcut.İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar aldık.

"YARIN OKULLARIMIZ AÇIK OLACAKTIR"
Bunların tamamıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece bir tanesini ifade etmek istiyorum. Silivri Devlet Hastanesi'nde de yapılan çalışmalar sonucunda bina kullanılabilir, afete dayanıklı raporu sunuldu. Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi sözkonusu. Avcılar'da bir minare yıkıldı. Son durum itibariyle Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız rapora göre 28 kişiye müdahale talebiyle müdahale edildi, 2 kişi kırık nedeniyle hastanede kaldığı ve 2 kişinin de gözlem nedeniyle de hastanede kalacak.Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır.
Detaylar Geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremine ilişkin kriz merkezinden açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri