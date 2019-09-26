İstanbul Valiliği'nde deprem ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;



Deprem anından itibaren tüm birimlerimiz teyakkuza geçti. İstanbul halkımıza ve Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum.Ciddi bir hasar ve can kaybımımın olmaması, fazla sayıda yaralımımızın olmaması nedeniyle rahatız. Bunu da fırsata dönüştürelim istedik. Bir taraftan depremi yönetirken, bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı gözden geçirme fırsatı vermiştir.Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Bir afet olduğunda anında bu devreredir bu. Anında görevlendirilen tüm birimlerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren harekete geçer.

ÇATLAKLARLA İLGİLİ 172 İHBAR ALDIK

Vatandaşlarımımızın da biraz daha kendilerini güvende hissetmemeleri için, bu güven kamu hazırlığıdır, bireysel bazda da kendilerine düşen hazırlığı yapmaları konusunda çağrımız olacak.Haberleşme hizmet grubumuz, arama kurtarma, ulaştırma, beslenme, barınma, altyapı hizmetlerimiz, güvenlik ve trafik hizmet grubumuz, tahliye, enerji, sağlık, enkaz kaldırma gibi birçok alanda mevcut.İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar aldık.

"YARIN OKULLARIMIZ AÇIK OLACAKTIR"

Bunların tamamıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece bir tanesini ifade etmek istiyorum. Silivri Devlet Hastanesi'nde de yapılan çalışmalar sonucunda bina kullanılabilir, afete dayanıklı raporu sunuldu. Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi sözkonusu. Avcılar'da bir minare yıkıldı. Son durum itibariyle Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız rapora göre 28 kişiye müdahale talebiyle müdahale edildi, 2 kişi kırık nedeniyle hastanede kaldığı ve 2 kişinin de gözlem nedeniyle de hastanede kalacak.Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır.

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