Açıklama yapıldı! Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova'da yarın okullar tatil mi? Yarın tatil olacak mı?

Bugün öğle saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Paniğe neden olan depremin ardından akıllarda 27 Eylül Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusu geldi. Peki, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova'da yarın okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı.
YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın okulların eğitim öğretime devam edeceğini belirtti. Oktay yaptığı açıklamada "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." şeklinde konuştu.
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