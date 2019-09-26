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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 00:42

Valiliği'nden açıklama geldi! Yarın ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün öğle saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde oldu. Şiddetli depremin ardından okullar boşaltıldı. Yaşanan depremin ardından milyonlarca öğrenci 'da yarın sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bugün öğle saatlerinde merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin ardından akıllarda 27 Eylül Cuma günü İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu geldi. Konuyla ilgili son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir."

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