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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 18:41

Bakan 'tan depremine ilişkin açıklama: Rabbim milletimizi afet ve kazalardan muhafaza eylesin

'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hazine ve Maliye Bakanı depremin ardından açıklamada bulundu. Albayrak, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi afet ve kazalardan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı. Can kaybı veya ciddi bir hasarın olmadığı depremde 8 vatandaş yaralandı ve eski 3 binada hasar oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter üzerinden ine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi afet ve kazalardan muhafaza eylesin."

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