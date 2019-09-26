İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı. Can kaybı veya ciddi bir hasarın olmadığı depremde 8 vatandaş yaralandı ve eski 3 binada hasar oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden İstanbul depremine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi afet ve kazalardan muhafaza eylesin."