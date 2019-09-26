İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan depremin ardından telefonlarda şebeke sorunu yaşanmaya başlandı. Şebeke sorunu hala devam ederken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "Telefon çekme sorunu ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, telefon ve internet neden çekmiyor? İşte son detaylar...

ŞEBEKE SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Cep telefonlarında İstanbul'daki depremin ardından şebeke sorunu yaşanıyor. Bu şebeke sorunun nedeni ve ne zaman düzeleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları şebeke sorununu ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.