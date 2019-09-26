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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 18:26

? Telefon ve ? ?

Bugün saat 14.00'te merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından telefon hatlarında sorunlar yaşanmaya başlandı. Yaşanan sorunların ardından sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, telefon ve ? ?

Telefon çekme sorunu ne zaman düzelecek?

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan depremin ardından telefonlarda şebeke sorunu yaşanmaya başlandı. Şebeke sorunu hala devam ederken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "Telefon çekme sorunu ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, telefon ve internet neden çekmiyor? İşte son detaylar...

ŞEBEKE SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Cep telefonlarında İstanbul'daki depremin ardından şebeke sorunu yaşanıyor. Bu şebeke sorunun nedeni ve ne zaman düzeleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları şebeke sorununu ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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