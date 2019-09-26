ABD deprem ajansı İstanbul depreminin dalga haritasını yayınladı!

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin 5.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

ABD DEPREM AJANSI DEPREMİN ETKİSİNİ PAYLAŞTI

Sarsıntının büyüklüğünü 5.7 olarak veren Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin hissedildiği yerlerin "şok dalgası" haritasını yayınladı. Buna göre, Marmara Denizi kıyılarının sallandığı bunun yanı sıra Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerinin de depremden etkilendiği görülüyor.

ERDOĞAN: 28 ARTÇI VAR, 8 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. 5.8'lik depremin ardından 28 artçı depremin meydana geldiğini açıklayan Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı, bu daha da devamı mümkün olan durum. Şu an 28 daha sonra artabilir de. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık" ifadelerini kullandı.

"Köprülerde hasar var" iddiası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.