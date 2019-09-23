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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 16:11

'ya peş peşe ağır darbe!

Milli tarafından yapılan açıklamaya göre, Avaşin bölgesine yapılan hava herakatında 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya peş peşe ağır darbe!

'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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