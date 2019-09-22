MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Gelen son dakika haberine göre Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon neticesinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü.

SINIRDA TERÖRİSTLERDEN SİNSİ TAKTİK

Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA MEVZİLENDİLER

Suriye'nin Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE KADAR GİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı belirtilerek, "Sığınıklarda 2 adet PKM (Biksi) makinalı tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, şarjörü ve dürbünü, 1adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet araç telsizi, 7 adet anti personel roketatar mühimmatı, 36 adet bombaatar mühimmatı, 2 adet dolu şarjör, 1 adet jenaratör, 24 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği kurma kolu, tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.