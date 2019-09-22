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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 10:30

Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Siirt'te vuruldu

Son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Siirt'te

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE'DE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Pençe 3 harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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