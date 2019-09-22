Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Siirt'te vuruldu Son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. PENÇE'DE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Pençe 3 harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Detaylar geliyor... TÜM MANŞETLER