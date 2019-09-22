Terör örgütü PKK'ya bir darbe de Siirt'te vuruldu

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
PENÇE'DE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Pençe 3 harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.