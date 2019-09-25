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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 16:14

Türk düşmanlığına devam ediyor! sözü yine hortladı!

’daki bir camiye düzenlenen terör saldırısıyla gündeme gelen “” anlamındaki “", bu sefer de nda kullanıldı. gazetesi, Yunan isyancı Stamatelopoulos’un “Turkofagos” lakabını öne çıkararak övdü.

'nın Christchurch kentindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısıyla gündeme gelen Türk düşmanlığı, "" sözü üzerinden nda yeniden hortladı.

gazetesi, "1821 devriminin kahramanı Turkofagos" başlıklı haberiyle, Yunan isyancı Nikitas Stamatelopoulos'u öven bir habere imza attı.

ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği ikili görüşme gününde böyle bir haberin manşetleri süslemesi dikkat çekti.

TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 13 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırılarında, ibadet halindeki 50 Müslüman hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı düzenleyen terörist, yayımladığı sözde bildiride Türk ve Müslüman nefretini dile getirmiş ve kullandığı silahların üzerine bu nefreti ortaya döken birtakım anahtar kelimeler ile tarihler yazmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda bu silahlardan birinin üzerinde, Yunanca "" anlamına gelen "Turkofagos" ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştı.

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