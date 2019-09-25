Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısıyla gündeme gelen Türk düşmanlığı, "Turkofagos" sözü üzerinden Yunan basınında yeniden hortladı.

Ta Nea gazetesi, "1821 devriminin kahramanı Turkofagos" başlıklı haberiyle, Yunan isyancı Nikitas Stamatelopoulos'u öven bir habere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği ikili görüşme gününde böyle bir haberin manşetleri süslemesi dikkat çekti.

TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 13 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırılarında, ibadet halindeki 50 Müslüman hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı düzenleyen terörist, yayımladığı sözde bildiride Türk ve Müslüman nefretini dile getirmiş ve kullandığı silahların üzerine bu nefreti ortaya döken birtakım anahtar kelimeler ile tarihler yazmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda bu silahlardan birinin üzerinde, Yunanca "Türk yiyici" anlamına gelen "Turkofagos" ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştı.