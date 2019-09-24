Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.09.2019 14:08
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 14:19

Son dakika: Okullar nedeniyle tatil olacak mı? Valiliği açıkladı

Son dakika haberine göre bugün 'da yaşanan nedeniyle sorulan "Okullar tatil olacak mı?" sorusuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, deprem nedeniyle eğitimi kesintiye uğratacak herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Okullar deprem nedeniyle tatil olacak mı? Valilik açıkladı

Valiliği, Marmara Denizi'ndeki in ardından Silivri ve Avcılar'da okul idarecileri tarafından tedbir amacıyla bazı okullardaki öğrencilerin sınıflarından dışarıya çıkarıldığı belirtilerek, "İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından kentteki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmelerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Okullar deprem nedeniyle tatil olacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri