E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından hizmete açılan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi(VBS), eğitimde dijital entegrasyonu sağlıyor. Türkiye genelindeki milyonlarca öğrencinin kişisel öğrencilik bilgilerinin bulunduğu bir eğitim portalıdır. Her bir öğrencinin kendisine özel sayfasının bulunduğu E-Okul portalı ile öğrencilerin kendilerinin ve velilerinin okuldaki en güncel durumunu takip etmelerini sağlıyor. MEB bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören ve öğrenim görmüş olan öğrencilerin 1.sınıftan 12.sınıfa kadar olan tüm eğitim bilgileri ayrıntıları ile birlikte yer alıyor. Her kademeye ilişkin olarak tüm okul bilgileri detaylı olarak E-Okul VBS portalında görüntülenebiliyor.

E-Okul VBS portalında öğrenciler ve velileri, okuldaki son durum hakkında bilgi alabiliyor. İşte E-Okul VBS ile öğrenilebilecek/takip edilebilecek öğrencileri bilgileri;

 Öğrenci devamsızlık bilgisi,

 Öğrencinin haftalık ders programı,

 Öğrencinin derslerine giren öğretmenleri,

 Tüm derslerin sınav sonuçları,

 Öğrenci nakil durumu,

 Yıl sonu notları,

 E-Karne,

 Öğrencinin okuduğu kitaplar,

 Öğrencinin aldığı belgeler,

 Okul duyuruları,

Şeklindedir. Bu öğrencilik bilgilerinin en güncel detaylarına E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla ulaşılabiliyor. Ancak öğrencilerin kişisel bilgilerinin ve eğitim bilgilerinin güvenliği için E- Okul VBS giriş yapılması gerekiyor.

E-Okul Giriş Nasıl Yapılır?

Veliler ve öğrenciler E-Okul VBS giriş işlemlerini çok kolay şekilde yapabiliyor. E-Okul giriş işlemleri 2 kademeli olarak gerçekleştirilebiliyor. MEB, öğrencilerin kişisel bilgilerinin ve okul bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmemesi ve güvenliğinin sağlanması amacı ile E-Okul giriş işlemlerini 2 kademeli olarak gerçekleştiriyor.

Veliler E-Okul giriş işlemleri çerçevesinde ilk aşamada aşağıdaki adımları izlemeli;

 MEB E-Okul VBS portalı resmi adresi "eokul.gov.tr" adresini tarayıcıda açın.

 E-Okul VBS portalının sağ kısmında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" bölümündeki bilgiler

doldurulmalıdır.

 E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş kısmında bulunan resimdeki rakamları " Resimdeki

Rakamlar" yazılı kutucuğa yazın.

 Bilgilerine ulaşmak istediğiniz öğrencinin T.C. kimlik numarasını yazın.

 Bilgilerine ulaşmak istediğiniz öğrencinin okul numarasını yazın.

 Son olarak giriş ekranında bulunan "Giriş" yazılı turuncu butona tıklayın. Bu işlemler ile E-Okul giriş ilk aşamasını tamamlamış olursunuz. Öğrencilerin okul bilgilerine ulaşabilmek için E-Okul giriş ikinci aşamasına devam etmelisiniz. E-Okul giriş ikinci aşamasında girilmesi gereken bilgiler belirli bir döngüde değişiklik göstermektedir. Yani her girişte aynı sorular sorulmaz ya da bilgiler talep edilmez. Ancak genellikle aşağıdaki bilgiler çerçevesinde döngü gerçekleştirilmektedir.

 Öğrencinin doğum yılı,

 Öğrencinin doğum günü,

 Öğrencinin doğduğu ay,

 Öğrencinin nüfusa kayıtlığı olduğu il,

 Öğrencinin hangi şubede okuduğu,

 Öğrencinin fotoğraf doğrulaması,

Şeklinde bilgilerden 2 tanesi ikinci aşamada sorulmaktadır. Bu aşamadaki sorularında doğru şekilde yanıtlanmasından sonra sayfada bulunan "Tamam" seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Bu şekilde E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş işlemlerini tamamlayabilirsiniz ve öğrencinizin okuldaki güncel durumu hakkında ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. E-Okul VBS portalı üzerinden öğrenci okul durumu bilgilerinin sorgulamalarını 7/24 kesintisiz olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuzun okul ve eğitim durumu takibini her zaman yakinen gerçekleştirebilirsiniz.

E-Okul Şifresi Nasıl Alınır?

Daha güvenli bir giriş için her öğrenci için MEB tarafından atanan bir E-Okul şifresi bulunmaktadır. Öğrencilerin E-Okul şifresi almak için okul yönetimine başvuruda bulunması gerekmektedir. Okul yönetimi tarafından öğrenciye özel bir E-Okul kullanıcı adı ve E-Okul şifresi belirlenmektedir. Öğrenciler bu E-Okul bilgileri ile kolayca E-Okul giriş işlemlerini daha güvenli hale getirebilmektedir. Öğrencilerin aldıkları E-Okul şifresini unutmaları durumunda ise yine okul yönetimine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Öğrenciler, okul yönetimine "E-Okul şifremi unuttum" şeklinde başvuruda

bulunarak, anından E-Okul şifre yenileme gerçekleştirebiliyor. Bu şekilde E-OKUL VBS hizmetlerini kullanmaya devam edebiliyor.