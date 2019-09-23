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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 09:24

Son dakika: 'ya 'pençe' darbesi: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 'lı terörist etksiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi!

Milli Savunma Bakanlığı, ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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