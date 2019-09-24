İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi son depremler listesi. İstanbul'da deprem oldu. Vatandaşlar panik yaşadı. İstanbul'da deprem Silivri açıklarında oldu. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Saat 10.30'da Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

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