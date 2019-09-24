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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 11:33

'da mi oldu? kaç? AFAD stesi

'da mi oldu? kaç stesi. İstanbu'da deprem meydana geldi. Merkez üssünün neresi olduğu henüz açıklanmadı. İstanbul'da deprem oldu. Vatandaşlar panik yaşadı. İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 11:01'de bir sarsıntı meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada “Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç?

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi son depremler listesi. İstanbul'da deprem oldu. Vatandaşlar panik yaşadı. İstanbul'da deprem Silivri açıklarında oldu. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Saat 10.30'da Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

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