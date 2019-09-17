İstanbul depremi için korkutan son dakika açıklaması! Bu ilçeler büyük tehlike altında...

"BU DEĞİŞİKLİK HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Özmen, yeni deprem tehlike haritası ile yeni yapılacak binaların bu haritadan alınan parametrelere göre yapılacağını ve depreme dayanıklı olacağını bildirdi. Mevcut binaların ve güçlendirme yapılması gereken binaların tespitinin de yine bu haritalara göre yapılacağını kaydeden Özmen, "Kentsel dönüşüm çalışmaları şu ara çok gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da bir eylem planı açıkladı. Kentsel dönüşüm altında belirlenen riskli binalar da artık yine bu haritaya göre belirlenecek. Dolayısı ile mevcut ve yeni yapılacak binaları da ilgilendirdiği için bu değişiklikler hepimizi ilgilendiriyor."