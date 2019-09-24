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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 11:24

'ndan a tarihi ayar!

Mevlüt , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında kendisini görünce Kıbrıs'ta federasyon konusunu gündeme getiren a, "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

Çavuşoğlu'ndan Rum bakana tarihi ayar!

Edinilen bilgiye göre, Bakan , New York'taki binasının koridorlarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi Nikos Hristodoulidis ile karşılaştı. , Çavuşoğlu'nu görünce elini uzatarak "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz?" diye sordu.

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, Rum bakana "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi?" karşılığını verdi ve elini çekti.

Hristodulidis, "Neyi müzakere edeceğimiz belli. Sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun." deyince Bakan Çavuşoğlu, iki yıl önce İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında Anastasiadis ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattı ve şu karşılığı verdi:

"Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. (Rum lider) Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan Planı'nda hem Crans Montana'da."

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