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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 14:58

MSB duyurdu! 2 t etkisiz hale getirildi

, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yapılan operasyonda iki 'lı tin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı t daha etkisiz hale getirildi.

'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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