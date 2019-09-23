23 Eylül 2019 Sonbahar Ekinoksu burçlara etkisi nedir?

Bugün 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ekinoks gece ile gündüzün eşit olması anlamına gelmektedir. Yani ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu burç yorumları burçlara etkisi

Koç: Sevgili Koçlar bugünden itibaren çıkacağınız seyahatler size uzun zamandır ihtiyacınız olan neşe ve enerjiyi sağlayacaktır. Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı bulacaksınız.

Boğa: Sevgili Boğalar bugün çalışma ve gayretleriniz takdir ediliyor, beğeniliyor sevdiğinizle birlikteliğiniz uyumlu devam edecek yakın çevrenizden birinden alacağınız bir hediyeye çok sevineceksiniz. Moralinizi yüksek tutun sinirlerinizin yıpranmasına izin vermeyin

İkizler: Sevgili İkizler Bugün Üzerinize sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyorsunuz uzun süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizi dost ve yakınlarınızın desteği sayesinde atlattınız yalnız günlük kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz az çok paralar alacaksınız yalnız paranızı iyi saklamalı ve değerlendirmelisiniz

Yengeç: Sevgili Yengeçler bugün sevdiğiniz kişiyle uyumlu bir beraberliğiniz var onu fazla yormayın ve ona her konuda yardımcı olun o buna layık biri uykunuza dikkat edin son günlerde kendinizi çok fazla yordunuz sanırım

Aslan: Sevgili Aslanlar bugün zihniniz çok açık özellikle mesleki konularda bundan yararlanabilirsiniz bu da sizin yararınıza olacak fikirleriniz çevreniz tarafından takdirle karşılanıyor sevildiğinizi bilin ve ona göre davranın

Başak: Sevgili Başaklar bugün Gereksiz kuruntulara kapılmayın alışveriş yaparken biraz daha eli açık davranabilirsiniz evinizin bir ihtiyacını ertelemek zorunda kalacaksınız sağlığınızda önemli bir değişiklik yok